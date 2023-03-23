Esfender Korkmaz: Kılıçdaroğlu’nun aday gösterildiği gün, CDS oranları düştü

Dış borçlarda Türkiye’yi zora sokan, cari açık ve yurt dışı tahvillerde sigorta risk primini gösteren CDS oranlarının yüksek olmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun aday gösterildiği gün, CDS oranları düştü. İktidar değişirse CDS oranları 500 dolayından eskisi gibi 200 baz puan altına iner.

Ayrıca iktidar değişirse, yeniden güven oluşacak ve Türkiye ye doğrudan yabancı yatım sermayesi ve portföy yatırımları gelecektir. Bu durumda döviz arzı artacak ve kur artışları frenlenecektir. Hem enflasyon düşecek, hem de döviz ihtiyacı azalacaktır.

Ekonomik istikrarın alt yapısı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kurumsal devlettir. Başkanlık sisteminden sonra devlet parti devleti oldu. Parlamenter sisteme dönüş ile, tek adama dayanan otokrasi kalkacak, altılı masanın taahhüdü gereği yargı bağımsız olacak, devlette liyakata dayalı kurumsal yapı kazanacaktır.

Bu kapsamda temelde iktisat politikalarında değişiklik yaparak, devlet- piyasa optimum dengesini sağlamak ve planlama yapmak gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı