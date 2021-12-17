Esfender Korkmaz: İşin içinde başka senaryolar var

İktisat tarihinde millî parada kriz yaratmak yoluyla ekonomide istikrar sağlama politikası, ilk defa Türkiye’ye nasip oldu.

Türk Lirası dolara karşı dünyada en fazla değer kaybeden para oldu. O kadar ki kriz içinde olan Arjantin Pesosundan daha fazla değer kaybetti.

Merkez Bankası, Gösterge Faizini yüzde 15’ten yüzde 14’e indirerek, kaosa körükle gitmiş oldu. Bundan sonra olacaklar;

* Enflasyon artmaya devam eder.

* Üretimde daralma ve büyümede düşme olur.

* İflaslar ve işsizlik artar.

* Türkiye’nin dış borçlarında temerrüt riski daha da artar.

İktisat politikaları iki tarafı kesen bıçak gibidir. Şimdi iktidarın faiz politikasının ters tarafının daha fazla kestiğini yaşayarak görüyoruz.

Altı ayda krizin düzeleceğini bekleyen iktidar, altı ayda ortada ekonomi kalmayacağının farkında değil. Gidişat iyi değil ve işin içinde anlayamadığımız başka senaryolar var.

Esfender Korkmaz’ın yazısı