Esfender Korkmaz: İktidar bu azınlığın güdümünde kaldıkça oy kaybediyor

Bugünkü iktidar eğitimi, ideolojik çizgiye soktu. Herkesi imam hatip okullarına gitmeye zorladı. Devleti parti devleti yaptı. Üniversiteleri de partiye bağladı.

Siyasi iktidarı bu çizgiye Siyasal İslam zorladı. KHÜ, Türkiye Eğilimleri-2020 Kantitatif Araştırma Raporu’nda Türk halkının siyasi yelpazedeki yerini tespit etmek için yapılan ankette kendilerini Siyasal İslamcı olarak tarif edenlerin oranı yüzde 8,9’dur. Buna rağmen eğitim ve sağlığa tarikatların etkisi yüksektir. Siyasi iktidar da bu azınlığın güdümünde kaldıkça oy kaybediyor.

Aslında gençlerimizi baş üstünde tutmalıyız ve korumalıyız. Zira genç nüfus ekonomide dinamik güçtür. Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir imkândır. Batı ülkeleri yaşlanırken, Türkiye gençleşmektedir. Kaldı ki; işsiz ve eğitimsiz gençler, ideolojik gruplar tarafından daha kolay istismar edilir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı