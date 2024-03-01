Esfender Korkmaz: Halkı yoksullaştıran büyüme

Büyüme kapsayıcı olmadı. TÜİK verilerine göre;

*2022 yılında nüfusun en fakir yüzde onunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 2,3 iken 2023 yılında azaldı, yüzde 2,1 oldu.

*2022 yılında Nüfusun en zengin yüzde onunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 32,7 iken, 2023’te arttı ve yüzde 34,6’e yükseldi.

*2022 yılında nüfusun en fakir yüzde 20’sinin toplam gelirden aldığı pay yüzde 6 iken azaldı ve 2023’te yüzde 5,9’a geriledi.

*2022 yılında nüfusun en zengin yüzde 20’sinin toplam gelirden aldığı pay yüzde 48 iken 2023 yılında arttı ve yüzde 49,8’ e yükseldi.

GSYH yüzde 4,5 büyüdü ve fakat bu büyüme topluma yansımadı, yoksul daha çok yoksul, zengin daha zengin oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı