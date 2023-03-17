Esfender Korkmaz: Gelecek iktidarların kucağına ateşten bir top

2023 Ocak-Şubat, ilk iki ayda bütçe 202,8 milyar dolar açık verdi. Oysaki geçen sene açık değil fazla vardı. Bundan sonra bütçe açıkları artacaktır… Bir nedeni depremdir. Deprem tahribatının restorasyonu için yapılacak harcamalar, mal arzını artırmaz. Hem bütçe açıkları, hem de enflasyon artar. Ama sonuçta yapacak başka bir yol da yoktur.

Bütçede asıl sorun hükümetin bütçeyi halkın bir emaneti gibi değil de bir parti kaynağı gibi görmesi ve kullanmasıdır. Bu nedenle bütçe gelecek iktidarların kucağına ateşten bir top olarak bırakılmıştır.

Bir… Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de kobi ve esnaf kredileri artırıldı. Geçmiş seçim deneyimlerimizden, bu kredilerin doğrudan ölü yatırımlara ve tüketime gittiğini biliyoruz.

Öte yandan yine seçimlerde kamu kaynakları kullanılıyor. Bütçe cari harcamaları artıyor. Ayrıca bütçeden hane halkına yardımlar 1 ve 2’de artış olacağı kesindir. Söz konusu popülist harcamalar doğrudan bütçe açıklarını artıracak ve karşılığında arz artışı olmayacağı için de paralel olarak enflasyon da artacaktır.

İki… Kamu özel İş birliği yolu ile yapılan yatırımlara hükümet dolar cinsinden ödeme teminatı verdi. Bu yatırımlar hem fahiş derecede yüksek maliyetle yapıldı; hem de bir kısmı çalışmıyor, hizmet üretmiyor; söz gelimi atıl hava alanları ve boş hastaneler var. Dahası bu yatırımlar yap işlet devret modeli ile yapılsaydı, bütçeye yük olmazdı. Şimdi hem vatandaş; hem de halkın tamamı bütçe yoluyla uzun yıllar bu maliyetlere katlanmak zorundadır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı