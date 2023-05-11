Esfender Korkmaz: Fiili işsizlik oranı her zaman yüzde 16’nın üstünde

TÜİK, istatistik üretim ve yayımlama süreçlerinde, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları (CoP)’na bağlı kalmakta olduğunu açıklıyor.

Gerçekte ise Avrupa insan yapısı ve Türkiye insan yapısı ve iş şartları farklıdır. Avrupa işsiz tarifi Türkiye şartlarına uymuyor.

Söz gelimi TÜİK, 18 yaşına gelmiş ve fakat son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarından en az birini kullanmamış olanları işsiz saymıyor.

İş arayıp bulamamış ve iş aramaktan umudunu kesmiş olanları da işsiz saymıyor.

Oysaki iş aramayıp iş bulsa çalışacak olanlar, işsiz sayısı kadardır. Bu nedenle fiili işsizlik oranı her zaman yüzde 16’nın üstündedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı