Esfender Korkmaz: Enflasyon daha da artar

Çekirdek enflasyon; İşlenmemiş gıda ürünleri gibi tabiat şartlarına bağlı ürünler, enerji ve altın gibi fiyatı yurt dışında oluşan mallar ile yüksek vergili oldukları için içki ve tütün gibi malların fiyat artışlarını çıkardıktan sonraki TÜFE(B)’dir.

Çekirdek enflasyon, enflasyon direncini ve enflasyon trendini daha net gösterir. Yıllık çekirdek enflasyon; Yıllık TÜFE’den daha yüksek yüzde 70,31 oldu. Bu demektir ki, enflasyon direniyor ve artacaktır.

Aslında 2021 yılından beri hem TÜFE, hem de çekirdek enflasyon artıyor.

Hazirana kadar artış devam eder, çünkü geçen sene aylık TÜFE oranları Mart ayında 2,29, Nisan ayında 2,39, Mayıs ayında 0,04 daha düşük oldu. Baz etkisi ile Yıllık TÜFE artacaktır.

Uygulamada seçim nedeni ile siyasi iktidar seçim popülizminden vazgeçmez. TÜFE artışı devam eder.

Esfender Korkmaz’ın yazısı