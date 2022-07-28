Esfender Korkmaz: Ekonomide cehalette ilk sırada faiz cehaleti geliyor

Ekonomide cehaleti, eğitimde cehaletle at başı gidiyor ve doğrudan insan refahını etkiliyor. Ekonomide cehalette ilk sırada faiz cehaleti geliyor.

Siyasi iktidar, eksi faiz ile rekabetçi kur yaratmak istedi. Ters tepti. Dış ticaret hadleri aleyhimize değişti. Ekonomiyi canlı tutacağım dedi, bankalar faizler enflasyonun altında olmasına rağmen kredi talebinin daraldığını söylüyor. Eksi reel faizin büyümeye az da olsa etkisi olur ve fakat buna karşılık Türkiye eksi reel faiz yüzünden hiper enflasyona gidiyor.

Yalnız iktidar kanadı değil, yandaş medyanın kullandığı televizyon piyonları bazı akademisyenler de; ”Çoğu ülkede negatif faiz var” diyerek Türkiye’de yanlış faiz politikasına dolaylı onay vermiş oluyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı