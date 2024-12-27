Esfender Korkmaz: Dünya işsizliği çözdü

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Dünya işsizliği çözdü.

İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’ünün Kasım ayında güncellenen tahminlere göre, 2024 yılında dünyada ortalama işsizlik oranı yüzde 4,9 oldu. İLO işsizliğin 2025 yılında da bu seviyede devam edeceğini öngörüyor.

Gelişmiş ülkeler, G-7 ülkelerinde işsizlik oranı 2024’te yüzde 4,3 oldu. 2025’te 4,4 olması bekleniyor. G-7 dışındaki gelişmiş ülkelerde 2024 yılında yüzde 3,6 olan işsizlik oranının, 2025’te de aynı oranda kalması bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkeler içinde, Arjantin kriz içinde olmasına rağmen işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 6,5 olması bekleniyor. Venezuela’da beklenti yüksek yüzde 28’dir. Ancak Venezuela’da demokrasi krizi var. Maduro çetesi var.

Öte yandan yine İLO verilerine göre 2024 yılında Dünyada kadınlarda ortalama istihdam oranı yüzde 45,6 ve erkeklerde istihdam oranı yüzde 69,2 oldu. Bu oranların 2025’te de değişmeyeceği anlaşılıyor. Türkiye’de ise kadınlarda istihdam oranı yüzde 32,4 ve erkeklerde yüzde 67,2’dir. Dünya ortalamasının altında kalıyor. Yani Türkiye istihdam yaratmıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı