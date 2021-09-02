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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Dikkat edelim yüksek büyüme serap etkisi yapmasın

Bu sene ikinci çeyrekte (Nisan-Mayıs-Haziran) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, geçen senenin aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 21,7 büyüdü. Bu demektir ki, 2019 yılında kendine özgü sorunlar, 2020’de pandemi nedeniyle yaşadığımız düşük büyüme ve durgunluk, telafi edildi. Ekonominin dinamizmi artı.

Bunlara rağmen yüksek büyüme her şeyi çözdü şeklinde kafamızı kuma sokmak yerine daha ihtiyatlı yorumlamalıyız. (…)


Normalde bu kadar yüksek büyümenin istihdamda da patlama yaratması gerekirdi. Ama geçen seneye göre bu sene ikinci çeyrekte istihdam yüzde 3 arttı. İkinci çeyrek atıl iş gücü oranı yüzde 25’tir. Nedeni ithal girdi payının yüksek olmasıdır. Girdi ithal ettiğimiz ülkelerde istihdam artışı yaratıyor olmamızdır.

Sonuç olarak; dikkat edelim yüksek büyüme serap etkisi yapmasın. Daha açıklanmadan AKP militanları yüzde 30’un üstünde büyüme olacağını söylüyordu. Büyümeyi iyi tahlil etmez ve kafamızı kuma sokarsak, zaten sürdürülemez görünen büyüme daha da riske girecektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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