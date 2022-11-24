Esfender Korkmaz: Cari açık nasıl çözülür?

Cari açığın finansmanını sağlayamazsak, üretimde yüksek oranda kullandığımız girdileri ithal edemeyiz ve üretim yapamayız. Kriz buhrana dönüşür.

Cari açık nasıl çözülür?

1 – Türkiye’nin cari açık kıskacından kurtulması için önce üretimde kullandığı ithal aramalı ve hammadde payını en aza düşürmesi gerekir.

2 – Kur sistemi değişmelidir

3 – Merkez Bankası’nda reform yapılmalıdır

4 – Dış ticaret politikası değişmelidir

5 – İhracata daha yüksek teşvik verilmeli, ihracatçı dövizlerine getirilen engeller kaldırılmalıdır.

6 – Bir diğer önemli sorun; ihracatımızda yüksek teknoloji ürünlerinin payının düşük olmasıdır. Dış ticaret açığını önlenmesi için bu payın en az yüzde 10’a çıkarılması gerekir.

Özet olarak cari açık kader değil, ama iktidarın çözme niyeti olmazsa kader haline gelir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı