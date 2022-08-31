Esfender Korkmaz: Bunlar, AKP’nin ne kadar panik içinde olduğunun bir yansıması

AKP iktidarı, Laik-Demokratik kesim üstüne 2002 öncesinde kendilerine yapılan baskıdan kat be kat fazla baskı yapıyor. Halkın vergileri ile maaş ve Mercedes araba alan, Londra’da ev alan Diyanet İşleri Başkanı açık açık şeriat çağrısı yapıyor, 15 milyon Alevi kesimi dışlıyor.

2002 öncesi İmam Hatip mezunları, din işleri için istihdam ediliyordu. Kamuda yüksek makamlara ve yargıda kilit noktalara gelemiyordu. Şimdi tam tersi, İmam Hatip mezunu olmayanlar gelemiyor. 2002 öncesinde kamuda türban giymek suçtu ama kimse tutuklanmadı, şimdi bir sanatçı genel konuşup imam hatipliler için hakaret ettiği ve üstelik de özür dilemesine rağmen, hapse atıldı. Daha sonra ev hapsinde tutulmak üzere serbest bırakıldı.

Dahası siyasi iktidar ilave maliyetler getirdi… Nüfusun yüzde onunu bulan ve henüz neden getirildiği anlaşılamayan Suriyeli ve Afganlılar, millî kimliğimiz için açık bir tehdittir.

Eski TBMM Başkanı, Türk milletinin temel taşı ilk 4 madde değiştirilebilir diyor. 9 Eylül İzmir’in kurtuluş bayramına karşı olduğunu söylüyor.

Bütün bunlar; AKP’nin kaybetmekten ne kadar korktuğu ve panik içinde olduğunun bir yansımasıdır. Ama ne yaparsa yapsın, keser döndü, sap döndü. Gün geldi hesap döndü. Bu rüzgârla AKP’nin kaybedeceği kesindir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı