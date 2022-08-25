Esfender Korkmaz: Bugünkü devlet, parti devleti olduğu için piyasaya müdahalesi de başarısız olur

Türkiye’de piyasaya aksak rekabet hâkim olduğu için, Devlet müdahalesi spekülatif faaliyetleri önler ve rekabetin önünü açar. Bu nedenle Türkiye’de Devlet-Piyasa optimum dengesini kurmak zorundayız.

Makro Planlama da hem spekülasyonun önlenmesi açısından önemlidir. Hem de siyasilerin popülizmini frenler .

Planlama ile sermaye piyasası ve reel ekonomi arasında, finans sektörü ile reel sektör arasında koordinasyon ve denge sağlanır. Spekülatif piyasalar önlenmiş olur.

Planlama, gerek özel tasarrufların ve gerekse kamu kaynaklarının önceden hangi alanlara tahsis edileceğini düzenler. Kamu kaynakları yasayla, özel tasarruflar, teşviklerle yönlendirilir. Bu yolla siyasilerin kamu kaynaklarını popülizm için kullanması önlenmiş olur.

Türkiye’de 1963-1968 siyasi popülizm olmadığı için Birinci Beş Yıllık Plan’da yüksek büyüme sağlanmıştır. Enflasyon düşük kalmıştır.

Elbette bugünkü devlet, parti devleti olduğu için piyasaya müdahalesi de başarısız olur. Devletçiliğin ve planlamanın başarılı olması için, aynı zamanda devletin demokratik ve hukuki altyapısı olan bir kurumsal devlet olması gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı