Esfender Korkmaz: Biz Avrupa’yı, Çin bizi sömürüyor

Bu başlık bazılarının ezberini bozabilir… Ancak AKP iktidarından sonra, Türkiye dış ticaret açığını Rusya ve Çin’e karşı veriyor. İhracatın yarısına yakınını AB’ye yapıyoruz. Çin ve Rusya’ya ihracatımızın toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 2-3 düzeyinde kalıyor.

2021 yılında yalnızca Çin’e karşı 28,5 milyar dolar açık verdik. Çin’e her yıl 20 milyar dolar üstünde dış ticaret açığı veriyoruz. Bizim aklıevveller, Avrupa kapitalizmini kınıyor. Siyasilerimiz de Avrupa’yı Haçlı olarak ilan ediyor.

2003 yılından Mart 2022 sonuna kadar toplam dış ticaret açığımız 858 milyar dolar. Bu açığın yarısı kadarını Çin’e karşı vermişiz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı