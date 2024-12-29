Esfender Korkmaz: Asgari ücrete zam değil, 'indirim'

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CHP genel Başkanı asgari ücrete zam değil, “indirim yapıldı” diyor. Herkes bu durumu bizzat yaşayarak görüyor. Ancak eğer matematiksel olarak hesaplarsak, daha inandırıcı olacaktır.

En son 2024 Kasım ayı enflasyon verilerini bildiğimiz için, 2019 Kasım ayını baz yılı (100) alırsak, 2024 Kasım ayına kadar aradan geçen son beş yılda;

TÜİK TÜFE endeksi; 607,7

İTO geçinme endeksi; 799,0

GSYH’da büyüme endeksi; 130,2 oldu.

(GSYH büyümede tüm faktörlerin payı var. Bu nedenle tüm dünyada ücretlerde büyümeden de pay verilir)

Eğer asgari ücrette enflasyona göre düzeltme yapılsaydı ve artı büyüme payı verilseydi, 2019 Kasım ayında 2 558,4 lira olan asgari ücret 2024 Kasım ayında;

TÜİK TÜFE’ye göre; 20 242,7 lira,

İTO geçinme endeksine göre 26 645 lira olacaktı.

TÜİK’in enflasyonu düşük gösterdiği aleniyet kazandı. İTO geçinme endeksine göre Kasım 2024‘te 27 310 lira olması gereken asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılında 35 503 lira olması gerekirdi.

Türkiye’de tüm ücret düzeltmeleri asgari ücrete göre yapılıyor. Bu durumda hükümet asgari ücretlinin her ay 13 399 lirasını tırpanlamış oluyor. Yine hükümet son beş yılda Türkiye genelinde ücretleri yüzde 37,74 oranında düşürmüş oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı