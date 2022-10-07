Esfender Korkmaz: Algıyla dış ticaret yürümez

Geçen hafta TÜİK , Ocak- Ağustos 8 aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret bakanı ; “Bildiğiniz üzere Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. ” diye açıklama yaptı.

Gerçekte ise mesele tek başına ihracat değil , Türkiye’nin dış ticaretidir. Dış ticarette ise hezimet yaşıyoruz. Ağustos ayında İhracat 13,1 arttı ve fakat ithalat çok daha fazla yüzde 40,4 , dış ticaret açığı da fahiş düzeyde yüzde 159,9 oranında arttı.

Eğer dış ticaret açığı yüzde 159,9 oranında artmışsa, bu duruma bile ihracatta başarı diye algı yaratmak ; kamu oyuna yanlış bilgi vermektir. Düşünen insanlar için akla zarar bir yanlıştır ve bu yanlışı AKP iktidarı hep yapıyor.

Bu günkü Hükümetin dış ticaret anlayışı içinde , ekonomide her şey düzelse bile , bu kadar yüksek dış açıkla istikrar sağlanamaz. Dış açıklardan kurtulmak için ”üretimi ithalata bağımlı olmaktan nasıl kurtarırız ve nasıl bir dış politika uygulamamız gerekir ? ” sorularına cevap bulmak önemlidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı