Esfender Korkmaz: AKP iktidarına otokrasi yetmedi, şimdi son aşama halkı sindirme

Dezenformasyonla mücadele yasasının, adının aksine asıl amacının medyayı susturmak olduğu açıktır. Sonrasında siyasi iktidar ”Halkı yanıltıcı bilgi” diye kendi isteği doğrultusunda yorum yaparak istemediği medyayı suçlayabilecektir.

AKP iktidarına bu güne kadar uyguladığı popülizm ve popülizmin ikinci aşaması olan otokrasi yetmedi, şimdi son aşama halkı sindirme aşamasına geldi.

Dünyada ve Türkiye’de geçmişe bakarsak; birçok popülist despotlar, iktidarda tutunabilmek ve hesap vermekten kaçmak için yasaklar getirmek zorunda kalmış ve bu yasaklar aynı zamanda onların da sonu olmuştur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı