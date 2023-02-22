Esfender Korkmaz: Afetler özür kabul etmez

Depremden iki gün önce 4 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile; Hatay’da bazı alanları riskli ilan edilen 2013 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı kaldırıldı.

Dün bir gazetenin manşetinde, AFAD’da işin ehline verilmediği ve AKP’lilerin akrabalarına verildiği yazıyordu. Aynı şekilde medyada sürekli olarak Kızılay’da da kadrolaşma ve yolsuzluk iddiaları tartışmaları yapılıyor.

Demek ki eksik ve yanlışlıklar, yanlış ve yanlı yönetimden kaynaklanıyor. Bu yanlışlar devlet çarkının yavaşlamasına neden oldu.

2021 yılında Berlin merkezli, Bilim ve Politika Vakfı’nın, Türkiye’deki başkanlık sistemi ile ilgili bir araştırmasında, “bürokrasiyi nitelik değil, tarikat ve AKP üyeliği şekillendirdi” deniliyor.

Demokrasilerde devlet kurumsallaşmıştır. İktidar kim olursa olsun devlet çarkı döner. Aynı demokrasilerde halkın seçtiği iktidarlar, aynı zamanda devlet yönetiminin kendilerine geçici olarak verilen bir görev olduğunun bilinci içindedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı