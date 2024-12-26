Esfender Korkmaz: 2025'te küresel enflasyon düşmeye devam eder

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2025 yılında küresel enflasyon düşmeye devam eder.

Dünya Bankası’nın Ekim 2024 tarihli Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’na göre, 2025 yılında küresel emtia ve gıda fiyatlarında yüzde 4 oranında azalma bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2025 yılında petrol fiyatlarının 70 dolar/ varil seviyesine düşeceğini tahmin ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de 2025 yılı için Brent petrol fiyat tahmini 73,58 dolar/ varil olarak hesaplıyor.

Merkez Bankaları eksi reel faiz seviyesine geçmezse, jeopolitik bir sorun yaşanmazsa, dünya ortalama enflasyon oranı yüzde 3,2 seviyesinde kalır.

Türkiye’ye gelince, Türkiye ekonomik istikrar konusunda dünyadan ayrıştı. 2022 yılında yıllık TÜFE oranı yüzde 64,27 oldu. 2023 yılında yüzde 44 veya yüzde 45 olacaktır.

Türkiye’de 2025 yılı için enflasyon tahmini yapmak zordur.

Türkiye 2025 yılında yüksek enflasyon yaşayacak ülkeler içinde yer alıyor.

İMF 2025 yılı TÜFE oranını yüzde 23 olarak tahmin ediyor. (Aşağıdaki tablo) Ancak bu seviyeye düşmesi zor görünüyor.

Bunun bir nedeni güvenilir veriler yoktur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı