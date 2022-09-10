Esendere Gümrük Kapısı’ndan geçmeye çalışan araçta 513 kilo eroin bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı’nda ülkeye giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kilogram eroin buldu.

Gelişmeyi duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hakkâri Esendere Gümrük Kapısından ülkemize giriş yapmaya çalışan bir araçta 513 kg Eroin ele geçirilmiştir. Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi ve uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız sürdüren tüm teşkilatımızı tebrik ediyorum” mesajını paylaştı.