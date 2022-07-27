Eşcinsel evlilik hakkını koruyacak yasaya ‘hayır’ dedi: Oğluyla damadının düğününe gitti

ABD’de Cumhuriyetçi kongre üyesi Glenn Thompson, eşcinsel evlilik hakkını federal yasaya dönüştürecek tasarıya karşı oy kullandıktan birkaç gün sonra oğlu ile damadının düğününe gitti.

Fotoğraf: thompson.house.gov

Thompson, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen ‘Evliliğe Saygı Yasası’na karşı oy kullanan 157 Cumhuriyetçiden biriydi. Cuma günüyse, oğlunun düğününe katıldı.

Düğünün haberi NBC’de yayınlandı, Thompson’ın oğlu cuma günü ‘hayatının aşkıyla evlendiğini’ ve babasının düğünde olduğunu doğruladı.

Ayrıca basın sözcüsü Maddison Stone da kongre üyesinin düğüne katıldığını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: “Kongre üyesi ve eşi oğulları hayatlarının yeni bir bölümüne başlarken orada olmaktan ve kutlamaktan büyük heyecan duydu. Ayrıca yeni damatlarını ailelerine kabul etmekten çok mutlular.”