Erzurum'da üç gündür aranan öğretmenin cesedi bulundu

Erzurum’da üç gündür aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen öğretmenin cesedi Karasu Nehri’nde bulundu.

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39 yaşındaki matematik öğretmeni Sabit Bülbül, Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.

Bülbül’ün aracı dün Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri’nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgede başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucunda öğretmenin cesedini suda buldu.

Ailesi Bülbül hakkında 26 Aralık’ta kayıp ihbarında bulunmuştu. Öğretmenin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürülecek.