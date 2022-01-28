Erzurum’da dağ keçisi avlayan kişiye 60 bin lira ceza

Erzurum’da, dağ keçisi avlayan bir kişiye 60 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanma ihbarı üzeri Yukarısivri Mahallesi bölgesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araç içerisindeki kontrolde, yivli ve ruhsatsız tüfekle avlandığı tespit edilen bir dağ keçisi bulundu.

Tortum nöbetçi başsavcılığı ile Erzurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne bilgi verilerek araçta bulunan üç kişiye 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler’ hakkında kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca tüfek sahibi H.B.’ye avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini avlaması sebebiyle 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten 60 bin lira ceza kesildi.