Erzurum’da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre merkez üssü Erzurum’un Hınıs ilçesi 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Hınıs (Erzurum)
Tarih:2025-02-21
Saat:15:27:37 TSİ
Enlem:39.27667 N
Boylam:41.76833 E
Derinlik:6.94 km
Detay:https://t.co/N5w2ULq39C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi