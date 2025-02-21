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Yaramazlara biraz batar!

Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre merkez üssü Erzurum’un Hınıs ilçesi 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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