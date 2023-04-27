Erzurum valiliği, Kılıçdaroğlu mitinginin yerini ‘güvenlik gerekçesiyle’ değiştirdi

Erzurum valiliği, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kentte düzenleyeceği mitingin yerini ‘güvenlik gerekçesi’yle değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Valilik, Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak miting için Gar Meydanı’nı tahsis etmişti. Ancak daha sonra valilik bu izni iptal ederek ilk tahsis yerine göre şehir merkezinden daha uzaktaki İstasyon Meydanı veya MNG AVM’nin alanına işaret etti.

Diken’e konuşan CHP Erzurum il başkanlığından yetkili, buranın ilk tahsis yerine göre şehir merkezinden uzak ve çok geniş bir alan olduğunu söyledi.