‘Erşan Kuneri’den ilk tanıtım yayınlandı

Netflix, Cem Yılmaz’ın yeni projesi ‘Erşan Kuneri’den ilk tanıtım yayınladı.

Fotoğraf: Netflix

Cem Yılmaz yaratıcısı olduğu ve senaryosunu yazdığı dizide Erşan Kuneri karakterini canlandırıyor. Yılmaz’ın ‘Gora‘ ve ‘Arif V 216‘ filmlerinden tanınan karakter 70’li yıllarda erotik filmler çeken bir yönetmen.

Dizide hikayesinde Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar veriyor. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek bir film maratonuna koşmaya başlıyor.

13 Mayıs’ta yayınlanacak dizide Yılmaz’ın yanı sıra Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak başrollerde.