Erotik roman yazarıyla evlenen piskoposun yetkileri alındı

Ağustosta görevi bıraktığında Roma Katolik Kilisesi tarafından ‘şahsi nedenler’ gerekçe gösterilen ancak eylül ayında erotik romanlar yazan bir kadına aşık olduğu için istifa ettiği ortaya çıkan ve geçen ay evlenen İspanyol piskopos Xavier Novell’in (52) yetkileri ‘resmen’ alındı.

Fotoğraf: Solsona Piskoposluğu

Yerel basında, 2010 yılında 41 yaşındayken Katalonya sınırlarındaki Solsona’ya piskopos olduğunda İspanya’nın en genç piskoposu unvanına sahip olan Novell’in ‘şeytani tınılı erotik romanlar’ kaleme alan Silvia Caballol’a (38) aşık olduğu için istifa ettiğine dair haberle çıkmıştı. Haberlerde, Barcelona kentinde tarım uzmanı olarak iş aradığı belirtilen, Novell’in, aynı zamanda psikolog olan yazar Caballol için yakın çvresine sarfettiği, “Aşık oldum ve her şeyi kuralıyla yapmak istedim” sözlerine yer verilmişti.

İspanyol Episkopal Konferansı dün, Katalonya’nın bağımsızlığını savunduğu için de eleştirilen Novell’in geçen ay evlenerek otomatik olarak ‘yetkilerini kaybetttiğini’ açıkladı: “Kamuoyunun bildiği üzere Solsona Piskoposu Xavier Novell, sivil bir seremoniyle Dona Silvia Caballol ile 22 Kasım’da evlendi. Kurallar gereği bundan böyle piskoposluk yetki ve görevlerini sürdüremez.”

Açıklamada, Novell’in, piskopos unvanını taşıyamaya devam edebileceğini ancak din adamı olarak bu unvanın gerektirdiği hiçbir faaliyeti yürütemeyeceğinin altı çizildi.