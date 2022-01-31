Erken emeklilik uğruna cinsiyet değişikliği

İsviçreli bir adam bir yıl daha erken emekli olabilmek için kadın olduğunu ilan etti.

1 Ocak’tan itibaren, İsviçre’de cinsiyet değiştirme mevzuatı yenilenmişti. Fiziki muayene ve hormon testi gibi işlemler kaldırılmıştı. Yeni mevzuata göre bir kişinin kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirmesi için 10 dakikalık bir görüşme ve 75 İsviçre Frangı (1070 TL) ödeme yeterli.

RT’nin aktardığı bilgiye göre Luzern kantonunda yaşayan bir adam bir yıl erken emekli olmayı daha karlı gördü ve “Bu iyi bir fırsat” diyerek kağıt üzerinde cinsiyetini değiştirdi.

Luzern’de erkeklerin emeklilik yaşı 65 kadınlarınsa 64. Emekli maaşı ise yıllık 13 bin 480 avro (201 bin TL) tutarında.

Şimdiye kadar, Luzern’deki yetkililerin söz konusu başvuruya itiraz etmeyi planladığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Bir kesim, genç erkeklerin askerlik hizmetinden kaçınmak için kendini kağıt üzerinde kadın olarak ilan edebileceği görüşünde.