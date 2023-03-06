Erkan Baş’tan Kılıçdaroğlu’na tebrik: Başarılar diliyorum

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti.

Erkan Baş. (AA)

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı bu akşam Saadet Partisi genel merkezindeki toplantının ardından duyuruldu.

Altlı masadaki diğer beş partinin lideri ve cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığını üstlenecek.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da seçimi birinci turda kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye davet etti.

HDP’den sonra TİP’ten de tebrik mesajı geldi. TİP lideri Baş’ın mesajı şöyle:

“Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”