Erkan Baş: Tek adayla Erdoğan’a ağır yenilgi yaşatabiliriz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ”Tek adayla yüzde 60’lara varan yüzde 70’leri hedefleyen bir ağır yenilgiyi Erdoğan’a yaşatabiliriz” dedi.

Fotoğraf: TİP

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay’da parti meclisini toplayan TİP, bazı şehirlerde seçimlere ittifak çatısı altında kendi amblemiyle katılma kararı almıştı.

TİP Parti Meclisi’nde ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘millet ittifakı’ adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Erkan Baş, ‘Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek misiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ”Başından beri bir eğilimimiz var. Bu da, ortak adayla bu işi bitirmek. Yurttaş buluşmalarında temel sorumuz şuydu: ‘Dünya tarihinin belki de en kötü iktidarlarından biri, 20 yıldır kazanıyorsa muhalefet bir yerde eksik yapıyor. Bunları tespit edelim ve bunları bir daha yapmayalım.’ Bu soruya yanıt arıyorduk.

2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde şöyle düşünülmüştü; ilk turda ne kadar çok aday çıkarsa o kadar iyi olur, böylece seçim ikinci tura kalır. İkinci turda da ilk turda en yüksek oy alan muhalefet adayında birleşilir ve seçimi kazanırız. Fakat hesap etmediğimiz bir şey oydu, sahaya çıktığımızda muhalefetin tüm adayları için söylüyorum, Demirtaş istisna, o cezaevindeydi. Birbirlerinden oy almaya odaklandı. Bunun sonucunda Erdoğan kazandı. O zaman şunu yapmalıyız. ‘İkinci turda da oy verebileceğimiz adaya ilk turda oyu verelim, bitirelim bu işi.’ Farklılıklarımızı değil ortaklıklarımızı öne çıkartalım. Bunun etrafında ilk turda tek adayla yüzde 60’lara varan yüzde 70’leri hedefleyen bir ağır yenilgiyi Erdoğan’a yaşatabiliriz.”