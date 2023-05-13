Erkan Baş mal varlığını açıkladı: Kredi borcu var

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçim öncesi mal varlığını açıklayarak, 2013 model bir araba dışında ciddi değişim olmadığını söyledi. Baş, kredi borcunun olduğu hesap görüntülerini de paylaştı.

Fotoğraf: TİP

TİP genel başkanı, 2018 seçimlerinde HDP listelerinden milletvekili seçilmişti. Baş şimdi de partisinin İstanbul üçüncü bölge ilk sıra adayı.

Yarınki seçim öncesi Baş, mal varlığını açıklayarak, 2013 model bir otomobil dışında değişim olmadığını söyledi. Baş, banka hesaplarına ait görüntüleri de paylaştı.

Baş’ın açıklaması şöyle: ”Maalesef milletvekilliği kimileri için makam, mevki ve kişisel ikbal veya rahat para kazanılan bir iş olarak görülebiliyor. Bu nedenle bu açıklamayı yapmam gerekiyor. Göreve başladığım gün ile bugün arasında ‘mal varlığım’da ciddi sayılabilecek tek artış 2013 model bir otomobildir. Banka kredisiyle aldığım için bir miktar kredi borcum kaldı, ekte an itibarıyla banka hesap durumumu gösteren ekran görüntüsünü paylaşıyorum, başka bir banka hesabım yok. Seçildiğim gün oturduğum evde kirada oturmaya devam ediyorum. Kişisel kitaplığımdaki kitap sayısında artış olduğu doğrudur. Bilgisayarım ve cep telefonum var. (Dayılar sorarsa çıkarıp gösteriyorum.) Ayrıca belirtmek isterim ki, sadece yakın akrabalarım arasında değil sülalemde hiç kimse bu dönem içinde, benim aracılığımla tek 1 lira kazanmadı. Benim yüzümden zarar görmüşler olabilir ama sağ olsunlar böyle bir şikayeti dile getiren de olmadı. Bu nedenle rahat rahat sülale devrini bitireceğiz diyebiliyorum.”