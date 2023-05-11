Twitter sordu, TİP yanıtladı: Erkan Baş çekilmiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), genel başkanları Erkan Baş’ın, ‘İnce çekilirse, ben de çekilirim’ sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek Baş’ın adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin seçimlere üç gün kala adaylıktan çekilmesi sonrası Twitter’da kullanıcılar TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın bir televizyon programında söylediği sözleri hatırlattı.

Baş, geçen haftalarda çektiği bir videoyla millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için İnce’ye çağrı yapmıştı.

İnce, Baş’ın çağrısına “Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin” diye yanıt vermişti.

Baş, katıldığı bir televizyon programında İnce’nin sözleri hatırlatılması üzerine “Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmasıysa, buyursun hemen çekilsin. Ben de çekilirim bir problem yok bizim açımızdan” demişti.

İnce’nin ardından Erkan Baş’ın da çekilip çekilmeyeceği Twitter’da gündem oldu.

TİP’ten yapılan yazılı açıklamada İnce’nin adaylıktan çekilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak Baş’ın “İnce çekilirse, ben de çekilirim” şeklinde bir beyanatta bulunmadığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

*Genel Başkanımız Erkan Baş, Muharrem İnce’ye çekilme çağrısının ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında aşağıdaki cümleleri sarf etmiştir:

“Biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim açımızdan milletvekilliği meselesi. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmaması ise buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım. Çok istiyorsa buyursun gelsinler kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim bir problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. 3. bölgede biz komple seçimden çekilsek, hepimiz İnce’ye versek, hatta bütün partiler Memleket Partisi’ne oy verse hiçbir şey değişmeyecek.”

Çok okunan MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın

*Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisine bu süreçte yapılan yakışıksız saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Genel Merkezimiz, yapıcı bir tavırla İnce’nin çekilmesi için yaptığımız katkı nedeniyle teşekkür eden yurttaşlarımız tarafından aranıyor.

*Öte yandan, kamuoyuna Genel Başkanımızın “İnce çekilirse, ben de çekilirim” şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.