Erkan Baş: İttifakımız lobilerde kurulmadı, hiçbir güç ittifakımızı bozamaz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ahmet Şık’ın tartışma yaratan açıklaması sonrası katıldığı Yeşil Sol Parti (YSP) mitinginde birliktelik sözü verdi.

Fotoğraf: TİP

Şık’ın dün HDP’ye ilişkin sosyal medyaya düşen “Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Bu ülkenin Türk faşisti var. Bir de Kürt faşistiyle uğraşamam” sözleri gündem olmuştu. Hem Şık hem de TİP’ten özür mesajı gelse de bunun üzerine başlayan tartışma sürüyor.

Tartışmaların ortasında YSP’nin Aydın mitinginde konuşan TİP lideri Baş, birlikteliği vurguladı. Konuşmasına HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın dayanışma mesajıyla başlayan Baş’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Onlar bizim birliğimizi bozmaya çalıştıkça, biz birbirimize daha çok sarılacağız, daha çok yan yana olacağız.

*Bizim ittifaklarımız onların ittifaklarına benzemez. Bizim ittifakımız otellerde, lobilerde kurulmadı. Bizim ittifakımız dünyanın bütün temsil makamlarından, 3-5 milletvekili koltuğundan bin kere daha değerlidir. Bizim ittifakımız Roboski’de kuruldu, Gezi barikatlarında kuruldu, IŞİD çetelerine karşı mücadelelerde kuruldu, 10 Ekim’de Ankara’da bombalar altında kuruldu. Hiçbir güç bizim ittifakımızı bozamaz.