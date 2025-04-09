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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Baş hesap kapatma kararlarındaki 'tesadüf'e dikkat çekti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bazı sosyal medya hesaplarına mahkeme kararıyla getirilen erişim engelleriyle ilgili “Tesadüfe bakın, hakim beyin adı TÜGVA belgelerinde torpilliler listesinde” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası çok sayıda X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. TİP’in gençlik örgütü TİP’li Öğrenciler’in hesabı bu hesaplardandı.


Konuyu Meclis’teki basın toplantısında gündeme getiren Baş, bazı hesaplar için kararların Mersin’den verildiğini söyledi: Koskoca Türkiye’de başka hakim, savcı bulamıyorsun, konuyla ilgisi olmayan Mersin’den kapatma kararı geliyor. Aaa tesadüfe bakın, hakim beyin adı TÜGVA belgelerinde torpilliler listesinde.

Baş’ın açıklamaları şöyle:

“Yasal bir siyasi parti TİP’in gençlik örgütünü sosyal medya hesapları kapatılmış, erişime kapatılmış Türkiye’de. Arkadaşlarımızı araştırıyor, Mersin’de bir sulh ceza hakimi… Ne alaka değil mi, bizim partimizin genel merkezi Ankara’da, öğrenci örgütümüz İstanbul’u bir merkez olarak kullanıyor. İstanbul’da, Ankara’da bir savcı soruşturma açıp hakimden talepte bulunsa falan…

Mersin’de TİP’li Öğrenciler değil sadece Gazete Yolculuk, Kampüs Cadıları, Mor Dayanışma gibi başka sol, sosyalist medya hesapları bu karar gerekçe gösterilerek kapatılıyor. Niye Mersin, niye bu hakim? Aaa tesadüfe bakın, hakim beyin adı TÜGVA belgelerinde torpilliler listesinde. Tesadüf değil mi bunlar? Koskoca Türkiye’de başka hakim, savcı bulamıyorsun, konuyla ilgisi olmayan Mersin’den kapatma kararı geliyor. İletişimi engelleme suçu aslında yaptıkları. Aaa TÜGVA’nın torpilli hakimi.

Sonra bu ülkede demokrasiden, adaletten, özgürlüklerin genişlemesinden bahsediyoruz. Kimse kusura bakmasın, yalan ve riya bir siyasi parti olsaydı Adalet ve Kalkınma Partisi olurdu.”

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