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Yaramazlara biraz batar!

Kadın Dayanışma Ağı'nın ve iki gazetecinin X hesabına erişim engeli

Gazeteciler Umut Taştan ve Elif Çetiner ile Kadın Dayanışma Ağı’nın X hesabı erişime engellendi.

Görsel: X / @engelliweb

X, 19 Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sonrasında birçok hesabı Türkiye’de görünmez kılmaya devam ediyor.


Süreçte bianet, Artı Gerçek, Vesaire’nin yanısıra birçok gazeteci, sendika ve derneğin hesapları kapatılmıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği‘nin aktardığına göre gazeteciler Umut Taştan ve Elif Çetiner’in hesaplarıyla birlikte Kadın Dayanışma Ağı’nın X hesabı da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi ve platform tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Öte yandan X’in ‘küresel hükümet işleri’, 27 Mart’ta engellenen 126 hesap için AYM’ye başvurduğunu duyurmuştu. Platformun açıklamasında gazeteci Metin Cihan, köşe yazarı Hayko Bağdat ve Artı Gerçek gazetesinin hesapları başvuruya konu olan hesaplara örnek gösterilmişti. Şu an için bu hesaplar erişime hala kapalı.

İFÖD derledi: Erişime engellenen X hesaplarının tam listesi

X, engellenen hesaplar için AYM’ye başvurdu

Vesaire’nin internet sitesine ve X hesabına erişim engeli

bianet’in X hesabına da erişim engeli

X, BTK’nın erişim engellerine itiraz etti

BTK engellemelerine itiraz etmişti: Özel, X yönetimini kutladı

X, BTK’nın erişim engellerine itiraz etti

Üç X hesabına daha erişim engeli

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