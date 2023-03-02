Erkan Aydoğanoğlu: İktidarın tek derdi imajını kurtarmak

Ülkede peş peşe yaşanan büyük ölçekli depremlerin ortaya çıkardığı en temel gerçek, 21 yıldır ülkeyi yönetenlerin geçmişte yaşanan doğal afetlerden hiç ders çıkarmadığı oldu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının günler sonra başlaması, binlerce insan enkaz altındaki yakınlarının sesini duyup çaresizce beklemek zorunda kalırken iktidarın tek derdinin imajını kurtarmak olduğunu gördük.

Deprem bölgesinde aradan geçen süreye rağmen geçici barınma alanlarının tam olarak kurulamaması, kurulan yerleşimlerin sayıca ve altyapı hizmetleri bakımından yetersiz olması nedeniyle ülkenin çeşitli illerine yönelik yoğun bir göç dalgası yaşanıyor. Zorunluluktan dolayı bölgede kalanların ise barınma başta olmak üzere, diğer yaşamsal ihtiyaçlarını sağlıklı ve güvenli şekilde karşılayabildiklerini söylemek hâlâ mümkün değil.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı