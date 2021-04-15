Erkan Aydoğanoğlu: İktidarın ısrarı hemen her alanda dibe doğru gidişi hızlandıracak

Yaşanan can kayıpları, artan iş ve gelir kayıplarına çözüm üretilmemesi hiç de iç açıcı olmayan bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. İktidarın ekonomik ve siyasal önceliklerine göre hareket etmekteki ısrarı, salgın ve ekonomik kriz başta olmak üzere, hemen her alanda dibe doğru gidişi hızlandıracak. Salgınla gerçek anlamda mücadele edilmemesi, alınması gereken asıl tedbirlerin zamanında alınmaması halkın ödeyeceği ağır faturayı daha da büyütecek.

Ülke ekonomisinin büyük ölçüde altüst olmasına, ekonomik sorunların salgına rağmen uzun süredir halkın öncelikli gündemi olmayı sürdürmesine rağmen her şeyin ‘kontrol altında’ olduğunu, salgınla mücadelede başarılı adımlar atıldığını iddia etmek, aklı başında olan hiç kimseye inandırıcı gelmiyor.

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Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı