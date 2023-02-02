Erkan Aydoğanoğlu: Emeğin giderek değersiz hale gelmesi

Sürekli artan işsizlik oranları, güvencesizlik, kuralsızlık ve örgütsüzlüğün işçi sınıfı açısından en somut sonucu emeğin giderek değersiz hale gelmesi. Sermayeyi oluşturan ana kaynak olmasına rağmen alternatifi (işsizler) çok olduğu için üretim sürecindeki makinelerin yardımcısı gibi görülen işçiler kendilerini, piyasanın, sömürünün ve rekabetin acımasız dişlileri arasında yalnız, güçsüz ve çaresiz hissediyor. Uzun süredir görüldüğü gibi işçi sınıfı ve sendikaların bugünkü dağınık, istikrarsız ve ne yapacağını bilmez hali emeğin değerinin azalmasına ve sermayeye bağımlılığının artmasına neden oluyor.
SON HABERLER
‘Sıfırlanma’ teorisine Şentop da destek verdi
AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘adaylığıyla ilgili problem olmadığını’ iddia etti.
HSBC, Sabancı ve Koç için hedef fiyatını yükseltti
HSBC Bankası, Sabancı ve Koç Holding’lerinin hisse fiyatlarıyla ilgili tahminini yükseltti.
Aksoy anketi: AKP’de yükseliş durdu
Aksoy Araştırma’nın ocak anketine göre iki ittifak arasındaki puan farkı 1,6 puan, HDP’nin oranıysa yüzde 11,1. AKP’nin yükselişiyse durdu.
Google hakkında Türkiye’de soruşturma başlatıldı
Rekabet Kurulu Alphabet, Google, Google International, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık’tan oluşan ekonomik bütünlük hakkında hakim durumu kötüye kullanmaktan soruşturma açtı.
Soylu, ‘malum büyükelçi’ye çıkıştı: Operasyon çekiyor
Soylu, üç ülkenin konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını ‘psikolojik harp’ olarak yorumladı.
Avustralya’nın yeni banknot kararı: Kral Charles yer almayacak
Avustralya’nın yeni beş dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın portresinin yer almayacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, Strep A vaka sayısını açıklamıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de az sayıda Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon vakası olduğunu açıkladı.
Şişecam, iştirakini halka kapatıyor
Şişecam’ın iştiraki Şişecam Resources LP, halka açık paylarının satın alınması yoluyla halka kapatılacak.
İmamoğlu’nun rolü büyüyor: Stratejisini bu kez genel merkezde anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katılan Ekrem İmamoğlu seçim stratejisini anlattı ve CHP lideriyle özel görüştü.
Hakan Bayrakçı özür diledi: Tırnaklarını acıdan kurtulmak için kesmiş
SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını ‘acıdan kurtulmak için’ kestiğini belirterek, özür diledi.