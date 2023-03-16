Erkan Aydoğanoğlu: Doğal afetten felakete

Doğal afetlerin felakete dönüşüp dönüşmemesi toplumların gelişmişlik düzeyleri ve afetlere yönelik hazırlık seviyelerine göre değişiklik gösteriyor. Deprem riskine karşı gerekli önlemleri alan, hazırlıklarını yapan ülkelerde doğal afetlerin felakete dönüşmesinin önüne geçilebiliyor. Örneğin deprem riski açısından Türkiye’den çok daha riskli bir ülke olan Japonya’da yıllardır insan hayatını merkeze alan önlemler alındığı için çok büyük depremlerde bile felaket yaşanmıyor.

Deprem gibi büyük bir afet sonrasında ortaya çıkan sonucun felaket olarak tanımlanması, deprem nedeniyle ortaya çıkan yıkımın etkilerinin tür ve boyutları kadar, doğal afete maruz kalanların hangi ülkede yaşandığıyla da doğrudan ilişkili. Türkiye’de doğal bir afetin ranta ve yağmaya dayalı çarpık kentleşme politikaları nedeniyle nasıl büyük bir felakete dönüştüğünü hep birlikte gördük. Hükümet bugüne kadar bırakalım olası deprem riskine karşı somut adımlar atmayı, doğal afetin büyük bir felakete dönüşmesine neden olacak politika ve uygulamaları hayata geçirmekten geri durmadı.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı