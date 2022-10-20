Erkan Aydoğanoğlu: Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı ‘seçim bütçesi’

Hafta başında Meclise sunulan 2023 merkezi yönetim bütçesi gerek büyüklüğü gerekse harcama kalemlerinin niteliği itibariyle bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı ‘seçim bütçesi’ olarak dikkat çekiyor. 2023 yılında merkezi bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar, bütçe gelirlerinin ise 3 trilyon 810 milyar lira olması hedefleniyor. 2023’te bütçe gelirlerinin yüzde 96’sı vergi gelirlerinden oluşacak. 2022’de 330 milyar lira olarak öngörülen ve kur korumalı mevduatı içermeyen faiz harcamalarının 2023’te 565 milyar lira olması iktidarın 2023’te de ‘faiz lobisine’ çalışacağının en somut kanıtı.

Ek bütçeyle birlikte 2022 yıl sonunda 2.55 trilyon lira olarak hedeflenen bütçe gelirleri yaklaşık yüzde 50 artışla 3.81 trilyon liraya çıkmasına rağmen 660 milyar liralık bütçe açığı (Ki çok daha fazla olacaktır) açıklanması, iktidarın 2023 bütçesini tamamen seçime endeksli olarak hazırladığını, seçim için bütün vanaları sonuna kadar açacağını gösteriyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı