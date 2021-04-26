Erk Acarer: Yıllarca Adalar’ı sırtında taşı, tam rahata er ama kuşbaşı kıyma ol!

Hatay Dörtyol Belediyesi, atları teslim alan kişinin, atları elinden kaçırdığını iddia ediyor. 99’unu birden! Hayvanları teslim alan memur Ferhat Erkin, geçtiğimiz Ramazan’da, Belediyeye yapılan yolsuzluğa adı karışıp tutuklananlar arasında. Konu ‘hayali Ramazan kolisi’ göndermek!

MHP’li Belediye başkanı Fadıl Keskin yaşanan süreç sonrası görevinden istifa etti. Ancak ne yazık ki olan oldu. Canlar üzerinden rant sağlandı! Aklı fikri ‘organize bir şekilde’ kazanç sağlamak olan ve bunu da usülsüzce yapmaktan kaçınmayan bir belediyenin karı neredeyse 3 katlamak istemesi kimseye şaşırtıcı gelmez!

Reklam

Bu açıdan bakınca, atların akıbeti biraz daha anlaşılır hale geliyor. Zaten çipler de sinyal vermiyor. Atların makus talihi ise meselenin bir başka yönü. Yıllarca Adalar’ı sırtında taşı, tam rahata er, ama kuşbaşı kıyma ol! İBB, bundan sonraki her işbirliği sürecinde daha temkinli olacağını belirtiyor. Ancak bu olanlar kimin aklına gelirdi ki?

Erk Acarer’in yazısı