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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Özel bir güvenlik şirketi diyerek adeta SADAT’ı tarif ediyor

Saray rejiminin vitrini ile gerçeği ayırabilmek için medyaya yansıyanlara bakalım. Middle East Eye adlı haber sitesinin 2 ayrı kaynağa dayandırdığı haberinin içeriğinde birden çok bilgi ve çarpıcı başlıklar yer alıyor.

Habere göre; Ankara, Taliban’ı Afganistan’ın meşru iktidarı olarak tanıyacak, havalimanı işletmesi Türkiye ile Katar’ın oluşturdukları ortak konsorsiyum ile sağlanacak ve güvenliğinden, ‘çalışanları eski asker ve polis olan’ özel bir güvenlik şirketi sorumlu olacak.


Bu iddialar şu anlama geliyor: “Ankara ve Taliban yönetimi arasında, Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi herhangi bir görüş ayrılığı yok. Türkiye ve Katar ticari ortaklığının ‘ilginç bir sektör ile’ devam etmesi şaşırtıcı olmayacak! Ayrıca haber, özel bir güvenlik şirketi diyerek adeta SADAT’ı tarif ediyor.

Bu tarifin karşılığı varsa, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın “Erdoğan, Afganistan’da illa ki taşeronluk üstlenecekse dantelli kefen bezi kuşanan tosuncuklarını, o da olmazsa besleyip büyüttüğü SADAT’çılarını göndersin” ifadeleri karşılık buluyor demektir.

Erk Acarer’in yazısı

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