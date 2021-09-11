Erk Acarer: Erdoğan bu kez kandırmıyor, kandırılıyor

Peker’in bu hafta içi attığı ‘Barış Elçisi’ ve ‘Dış politikada ilişki düzenleme’ başlıklı twitler daha anlamlı hale gelip, domino etkisini gösteriyor değil mi? ‘Biraderler’ AKP’ye bunun hesabını sorduğunda, Erdoğan’ın cevabı tıpkı Mavi Marmara’da İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) verdiği cevap gibi basit olacak: “Bana mı sordunuz?”

Ancak Erdoğan bu kez kandırmıyor, kandırılıyor. İşin eğlenceli tarafı şu: AKP, İhvan demek. Şimdi AKP’yi kendi eliyle, kendine tasfiye ettiriyorlar. Son olarak Fas’ta adı tam olarak Adalet ve Kalkınma Partisi olan, ‘ılımlı İslamcı’ Akabar en Tnezzarfut ed Tneflit’in iktidardan düşmesi ne kadar ilginç değil mi?

Erk Acarer’in yazısı