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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Dönemin tüm kriminalleri bakanlıklar çevresinde toplanmış olabilir

Bazı fotoğraflar ‘çıkmadı’, çünkü erişim engeli getirilmişti! Son fotoğraf, Thodex’çi ile birlikte. Büyük vurgun ile ‘dönem Kastelli’si olmaya namzet, Özer Faruk Fatih’in “19 Nisan 2021’de yurtdışına gittim, dönmeyeceğim” minvalli bir açıklama yaptığı anlaşıldı.

Soylu, “Aşağılıksınız” dedi, “Bu kişilerin GBT’sine mi bakalım?” diye tepki gösterdi, “Tanımıyorum” ifadelerini kullandı. Bakan haklıdır! Dönemin tüm kriminalleri bakanlıklar çevresinde toplanmış olabilir. Zaten elini kolunu sallayan herkes bakanlıklara girebiliyor! Velhasıl Soylu’nun fotoğrafları çıktı da çıktı. Galiba artık çıkan fotoğraf değil, işin cılkı. Artık, son açıklamayı seçmenin yapması bekleniyor: Tanımıyoruz!

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Erk Acarer’in yazısı

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