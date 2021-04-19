Erk Acarer: AKP çocukları ‘paraları ezerken’, halk yere düşen patates için birbirini eziyor

Urfa’nın Eyyubiye ilçesindeki patates dağıtımında izdiham yaşanması, hem utanç hem de elem verici bir manzara. Ay’a çıkmayı hedefleyen Türkiye’de yurttaşların yere düşen patatesleri toplamaya çalışması, 19 yıllık iktidarın topluma biçtiği rolü ve bunu hiç umursamadığını gösteriyor.

‘AKP çocukları’ lüks yaşam içinde ‘paraları ezerken’, halk ise yere düşen patates, soğanı almak için birbirini eziyor. Kalabalık, salgına önem ‘veremediğini’ gösteriyor. Günübirlik bir yaşam mücadelesi. Yurttaşın, kendine karşı ilk sorumluluğu günü kurtarabilmek. Kendisini ‘ilerisi için sakınmaya dair’ plan, program yapamıyor.

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Erk Acarer’in yazısı