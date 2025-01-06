Eren Aka: İETT kadın çalışan sayısını artırmak için yeni başvurular bekliyor

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İETT Genel Müdürü İrfan Demet ile yaptığım kısa bir sohbette öğrendiğim gelişmeler çok umut vericiydi. İETT, bünyesinde görev alan 163 kadın şoförle toplumsal eşitlik adına önemli bir adım atmış durumda. Dahası, bu kadınlar yalnızca otobüs direksiyonunda değil, sahada denetimci amir olarak da aktif roller üstleniyor. Genel Müdür, kadın çalışan sayısını artırmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda yeni başvurular beklediklerini belirtiyor; ancak yeterli başvuru alamadıklarını da ekliyor.

Buradan tüm kadınlara seslenmek istiyorum: İstanbul’un yollarında iz bırakmak ve toplumsal eşitliğin bir parçası olmak istiyorsanız İETT ailesine katılmak için cesaretle adım atabilirsiniz. Kadınların direksiyon başındaki varlığı, sadece toplumsal eşitlik açısından değil, İstanbul’un modern vizyonuna katkı sağlamak adına da büyük bir adım olur.

Eren Aka’nın yazısı