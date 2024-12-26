Eren Aka: Belediyelerin yılbaşı için planladıkları konser ve etkinliklerin ne kadara mal olacağı gündemde

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Yeni yıl heyecanı kentlerin sokaklarına şimdiden yansıyor, caddeler ve meydanlar rengârenk ışıklarla donatıldı bile. Ancak bu coşkunun yanında, belediyelerin yılbaşı için planladıkları konser ve etkinliklerin ne kadara mal olacağı yeniden gündemde. Sosyal güvenlik ve vergi borçları nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan belediyelerin, etkinliklere ayırdıkları bütçeler tartışılıyor.

Geçmişte, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserlerde sahneye çıkan sanatçılara ödenen yüksek meblağlar sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Benzer bir durum şimdi de yılbaşı etkinlikleri için söz konusu. Bu harcamaların şeffaf olup olmadığı ve sanatçıların emeğinin hakkıyla karşılanıp karşılanmadığı gibi sorular kamuoyunun dikkatlerini çekiyor. Ayrıca, bu süreçlerde aracıların ve komisyoncuların rolü tartışma konusu.

Yılbaşı konserleri ve benzeri etkinlikler, kent sakinleri için sosyal hayatı canlandıran, farklı kökenlerden insanları bir araya getiren önemli birer etkinlik. Ekonomik sıkıntıların gölgesinde yeni yıla umutla girmek isteyen vatandaşlar için bu organizasyonlar moral kaynağı oluşturuyor. Birlikte kutlama yapabilmek, dayanışmayı ve toplumsal bağları güçlendiriyor.

Eren Aka’nın yazısı