Erdoğan’ın gübre çıkışı devre kesti: Bazı şirketlerin hisseleri çakıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitleneceği yönündeki açıklamasının ardından ilgili sektör hisseleri sert düşüşe geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası şöyle konuştu: “Tarım Kredi Kooperatifleri, ilkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan indirim uygulayacak. Tarım ve Orman Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapılacak.”

Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarının sabitleyeceklerini belirterek şunları dedi: “En az bunun kadar önemlisi de gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.”

Bu sabah gübre ve yem ile ilgili şirketlerin hisseleri sert bir düşüşle açılırken, yüzde 6 gerileyen Ege Gübre hisselerinde devre kesici uygulamasına gidildi.

Bagfaş yüzde 4,8, Tekfen yüzde 3,7, Gübre Fabrikaları yüzde 2 ve Hektaş yüzde 4 kayıpla başladı.