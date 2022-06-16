Erdoğan’ı taklit eden genç bu kez kabine toplantısında: Nebati, parıltı marıltı geç şunları…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı taklit eden genç aşırı derecede benzer ses tonu ve mimikleriyle bu kez cuma namazı sonrası soruları yanıtlayıp kabine toplantısına katıldı.

Görsel: Youtube

Muhammed Nur Nahya ismiyle Instagram hesabından videolar paylaşan ve Yeditepe Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten genç, Erdoğan taklitleriyle dikkat çekiyor.

Son paylaşımında ‘Erdoğan’ın yürüyüşüne özel çalıştığını’ söyleyen Nahya, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Burada Türkiye’nin kimi uzaya göndereceğine dair bir soruyu ‘AYA’ şarkısıyla bilinen Ezhel’le cevaplıyor.

Hayat pahalılığı ve enflasyona dair bir soruya ise Erdoğan’ın daha önceki bir çıkışına göndermeyle cevap veriyor: “Çok abartılı buldum. FOX TV misin?”

Daha sonra kabine toplantısına katılan ‘Erdoğan’, gazetecilerden gelen sorular sonrası durumun kötü olduğunu söyleyerek bakanları teker teker sorguya çekiyor.

Nebati’nin “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” lafına “Allah sonumuzu hayır etsin” derken Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in eğitim sistemiyle ilgili ‘0+0+0+12’ önerisine “Sen bu eğitim sistemini falan çok kafana takma, boşver. Öğretmenlere verdiğimiz atama sözünü yerine getir, kafi” diyor.

Kabineye “Haftaya sizi böyle görmek istemiyorum” derken Nebati’ye de özel not düşüyor: “Özellikle sen. Parıltı marıltı geç şunları. Doları düşür.”