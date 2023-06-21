Erdoğan’dan partisine yerel seçim talimatı: Bayramda kapı kapı dolaşın

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisine 2024 yerel seçimleri için ‘çalışmalara başlayın’ talimatı verdiğini aktardı.

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Erdoğan, 28 Mayıs gecesi yaptığı ‘zafer’ konuşmasında destekçilerine yerel seçimleri işaret etmişti.

Selvi, Hürriyet’teki yazısında ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi kazanır’ diyen Erdoğan’ın büyükşehirler için talimat verdiğini yazdı.

Selvi’ye göre Erdoğan seçim değerlendirmesinin yapıldığı AKP MKYK toplantısında şunları söyledi: “Bizim için tek gündem seçim. 2024’teki yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanmamız lazım. Muhalefetin birbirine düştüğü bir dönemde Ankara ve İstanbul için umutluyum. İstanbul ve Ankara, belediye meclislerinde çoğunlukta olduğumuz yerler. Demek ki buralar alınabilir.”

Buna göre Erdoğan, Kurban Bayramı’nda çalışmalara başlanılmasını istedi ve ”Çalınmadık kapı bırakmamalıyız. Seçimlere çalışmalara şimdiden başlamalıyız” dedi.